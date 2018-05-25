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Erzurum'da öğrenci minibüsü devrildi: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Köprüköy ilçesinde, öğrenci minibüsünün şarampole devrilmesiyle 14 öğrenci yaralandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, şarampole devrilen öğrenci minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köprüköy ilçesi Yağan Kıyıkonak Mahallesi'nde bir öğrenci minibüsü şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 14 öğrenci ambulans ve itfaiye ekiplerince Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yaralıları sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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