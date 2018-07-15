Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Burhanettin Tüylü yönetimindeki 25 PE 500 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler karayolunun 15. kilometresindeki Hamamdere mevkisinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Burhanettin ile araçta bulunan oğlu Emre Tüylü yaralandı.
Kaza yerinin yakınında bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, hemen olay yerine intikal ederek yaralılara müdahalede bulundu.
Araçta sıkışan yaralılar, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve Sertoğlu'nun yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sağlık durumları iyi olan yaralılar, ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Belediye Başkanı Sertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, "Ekiplerle yaralılara ilk müdahaleyi yaptık. Çok şükür ciddi bir şey yok." dedi.
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