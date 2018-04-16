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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Köprüköy ilçesindeki kazada anne ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde şarampole devrilen araçtaki anne ile biri bebek 2 çocuğu öldü, eşi ise yaralandı.

Kars yönüne giden Atilla Toptaş'ın kullandığı 47 LF 098 plakalı otomobil, Erzurum-Kars karayolunun Erzurum'un Köprüköy ilçesi girişindeki kavşak yakınında virajı alamayarak şarampole devrildi.

Atilla Toptaş ve eşi Meliha Toptaş (30) araçta sıkıştı. Çiftin çocukları 4 yaşındaki Elif Zümra ve bir yaşındaki Feyza Toptaş ise araçtan metrelerce uzağa savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan anne Meliha Toptaş ve savrulan 2 çocuğu hayatını kaybetti, sürücü Atilla Toptaş ise yaralandı.

Atilla Toptaş ambulansla Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi ve 2 çocuğunun cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Pasinler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Toptaş çiftinin Kars'taki bir hastanede sağlık personeli olarak çalıştığı ve memleketleri Elazığ'dan bu kente gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum köprüköy ilçesi trafik kazası

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