Erzurum'da sağanak taşkına neden oldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.

İlçe merkezine bağlı Yazılıtaş ve Aktaş Mahallelerinde etkili olan sağanak, bazı derelerde taşkına neden oldu.

Sel sularının mahalleye girmesiyle birçok ev ve ahır sular altında kaldı.

Taşkının hasara yol açtığı bölgede Horasan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri su tahliye çalışması yaptı.

