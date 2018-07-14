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Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre sonra dolu şeklinde devam etti.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu, fındık büyüklüğünde yağdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada da saat 18.30'a kadar Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel doğu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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dolu Erzurum meteorolojik uyarı

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