Erzurum'da sağanak ve dolu yol kapattı

Doğu Anadolu'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Tutak ilçesini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.
Bölgede bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren yağış, Karayazı ile Ağrı'nın Tutak ilçesi arasındaki karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Aralıklarla devam eden yağışın ardından karayolunun bazı bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.
Yağış sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar yaşandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.
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