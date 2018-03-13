Erzurum’da ’Sağlık İçin Birlikte 10 bin Adım’ yürüyüşü

14 Mart Tıp Bayramı’nın 99. yıldönümü kapsamında ‘’Sağlık İçin Birlikte 10 bin Adım’’ yürüyüşü gerçekleştirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün önünden başlayan yürüyüşe Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları, Tıp Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakutiye Medresesine kadar süren yürüyüş sonunda basın açıklaması yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, "Gelişen çağdaş dünya üzerinde Tıp alanında çeşitli gelişmelerin var olduğu ülkemizin de bu gibi değişikliklere en iyi şekilde devam ettirmesi ve sağlık konusunda en önde gelen doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın çabalarını tebrik ediyorum. Türkiye’de ki doktorlarımızın, ebelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutlarım’’ diye konuştu.

Türkiye’de son yıllarda sağlık alanında devrim niteliğinde ilerlemeler olduğunu ifade eden Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, "Aslında bu günün Tıp Bayramı olarak ilan edilmesi vatansever meslektaşlarımızın duygularını dışa vurmaları ile olmuştur. Zira dönemin tıp öğrencileri 14 mart 1919’da İstanbul’un itilaf devletleri tarafından işgaline tepki göstermişler ve tıbbiye mektebinin binasına ay yıldızlı bayrağı çekerek 14 Mart’ı Tıp Bayramı ilan etmişlerdir. Bizler bu gün 14 Mart’ı, istiklalimize ve mukaddesatımıza sahip çıkmak olarak görüyor ve bu minvalde kutluyoruz. Bizler bu gün 14 Mart’ı, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir anlayışın mensupları olarak kutluyoruz. Bizler bu gün 14 Mart’ı, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarını düstur edinmiş bir milletin evlatları olarak kutluyoruz. Ne mutlu bizlere ki, insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinmiş kutsal bir mesleğe sahibiz. Bu meşakkatli mesleği gece gündüz demeden insan onuruna yakışır bir şekilde ifa eden sizlerle Erzurum Sağlık Müdürlüğü çatısı altında olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Ülkemizde ve özellikle ilimizde son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirilen devrim niteliğindeki ilerlemeler hiç kuşkusuz sizin üstün gayret ve özverili çalışmalarınızla gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda bu devrimin kahramanları olan siz değerli çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunar,14 Mart Tıp Bayramı’nızı kutlarım’’ diye konuştu.