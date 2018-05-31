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Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler için iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'da katıldığı iftar programında şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler için verilen iftara katıldı.

Erzurum Valiliği tarafından Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Akdağ, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Akdağ, mübarek bir ramazan gününde, şehit aileleri ve gazilerle iftar yapmanın büyük bir şeref olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cenabı Hak, peygamberlerden sonra makamları en yüksek olan şehitlerimizin şefaatine bizleri nail kılsın. Allah sizlerden razı olsun. Sizi var etsin, eksikliğinizi vermesin. Sizlere hep güzel günler göstersin. Sizler bizim başımızın tacısınız, başımızın tacı olarak kalacaksınız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da kahraman Türk milletinin tarihin her zamanında toprakları vatan edecek gücü, kuvveti, iradeyi dosta ve düşmana gösterdiğini vurgulayarak, "O sebepledir ki hem vatanımızın içinde hem de vatan topraklarımızın dışında zora düşen, sıkıntıya uğrayan bütün mağdur ve mazlum milletler yönünü Türkiye Cumhuriyetine çevirmişler, kahraman Mehmetçiğimizden, ordumuzdan yardım ister hale gelmişlerdir." dedi.

İftara, Başbakan Yardımcısı Akdağ, Vali Azizoğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile bazı kurumların idarecileri katıldı.

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