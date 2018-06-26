Erzurum'da sel ulaşımı aksattı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, sağanak sonrası derenin taşması sonucu Oltu-Artvin karayolunda bulunan köprü ve karayolu göçtü.
İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki İriağaç Mahallesi'nde yoğun sağanak taşkına neden oldu.
Oltu-Artvin karayoluna ulaşım sağlayan köprü ve karayolu derenin taşması sonucu göçtü.
Yaklaşık 2 saat ulaşma kapalı kalan karayolu, ekiplerin iş makineleriyle alternatif yol açması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.
Oltu-Artvin karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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