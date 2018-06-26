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Erzurum'da sel ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Oltu ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen dere taşkını sonucu Oltu-Artvin karayolundaki köprü ve karayolu göçtü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, sağanak sonrası derenin taşması sonucu Oltu-Artvin karayolunda bulunan köprü ve karayolu göçtü.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki İriağaç Mahallesi'nde yoğun sağanak taşkına neden oldu.

Oltu-Artvin karayoluna ulaşım sağlayan köprü ve karayolu derenin taşması sonucu göçtü.

Yaklaşık 2 saat ulaşma kapalı kalan karayolu, ekiplerin iş makineleriyle alternatif yol açması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

Oltu-Artvin karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Erzurum göçtü sel Taşkın

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