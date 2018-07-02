Erzurum'da serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hayvanlarını suladığı gölete serinlemek için giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi'nde 14 yaşındaki Yakup Taşdemir, yanında bir kişiyle hayvanları sulamak için mahalledeki gölete gitti.

Hayvanları sularken serinlemek amacıyla gölete giren Taşdemir'in sudan çıkmaması üzerine yanındaki kişi, durumu köydeki vatandaşlara bildirdi.

Göletten çıkartılan Taşdemir'in cesedi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşdemir'in cesedinin otopsi için Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

