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Erzurum'da sıcaklık gece eksi 18'e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

ERZURUM'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı Erzurum'da sıfırın altında 18 dereceyi buldu. Kıştan kalma manzaların yaşandığı Erzurum'da, bazı aileler gece dışarı çıkıp kardan adam yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman tipi şeklinde yağan kar kentte etkili oldu. Kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kar kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyeleri nedeniyle güçlükle yürüdü. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Her şeye rağmen cep telefonlarını çıkaran gençler selfie çekilerek bu anı ölümsüzleştirirken, bazı aileler de çocukları ile birlikte kardam adam yaparak karın keyfini çıkardı. İşe gitmek üzere sabahın erken saatlerinde kalkıp otomobilini temizleyen Selahattin Çelebi, "Burası Erzurum ne yapacağı belli olmaz. Bu sene biraz cimri davrandı ama sonunda verdi yine karını. Erzurum'da yaşlılar söylerler 'Korkma zemherinin kara kışından kork abrelin beşinden. Nisan'ın 5'i 13 gün süreyle geç gelir, 18'inde bir daha yağar. Yani eski hesaba göre Erzurum'a yine kar yağacak" diye konuştu. KAR 10 SANTİMİ GEÇTİ Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Erzurum'da 10 santimi geçen kar beraberinde soğuğu da getirdi. Dün gece Erzurum Havalimanı bölgesi sıfırın altında 18,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Palandöken Dağı'nda 12,1, Ardahan Göle'de 11,8 Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 9,3, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü köyünde 8,9, Erzincan Sakaltutan Geçidi'nde 8,6 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerine çıkacağını bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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