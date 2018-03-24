Erzurum'da şiddetli rüzgar ve fırtına

Erzurum'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında okul, yurt, resmi kurum ve spor salonunun da bulunduğu 50 binanın çatısında hasar oluştu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaştı.
Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle kent genelinde 17 okul, 2 öğrenci yurdu, 2 kamu binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojmanı, 2 pansiyon ve 23 binanın çatısında hasar meydana geldi.
Aziziye, Yakutiye, Narman, Horasan, Hınıs, Karayazı ve Şenkaya ilçelerine bağlı 14 köyde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ahırların çatıları uçtu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması yaptığı bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de temizlik çalışması yürüttü.
Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun
Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!
Güzellik yarışmasında seks skandalı
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu
Yunanistan'da FETÖ operasyonu!
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Okuyucu Yorumları 0 yorum