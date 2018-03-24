Erzurum'da şiddetli rüzgar ve fırtına

Erzurum'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında okul, yurt, resmi kurum ve spor salonunun da bulunduğu 50 binanın çatısında hasar oluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaştı.

Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle kent genelinde 17 okul, 2 öğrenci yurdu, 2 kamu binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojmanı, 2 pansiyon ve 23 binanın çatısında hasar meydana geldi.

Aziziye, Yakutiye, Narman, Horasan, Hınıs, Karayazı ve Şenkaya ilçelerine bağlı 14 köyde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ahırların çatıları uçtu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması yaptığı bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de temizlik çalışması yürüttü.