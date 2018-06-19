Erzurum'da şiddetli sağanak

Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda sel baskını meydana geldi.

Yaklaşık bir saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Palandöken, Yakutiye ilçelerinde bazı caddelerde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında yer alan birçok dükkanda su baskını meydana geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar yağışın etkili olduğu bölgelerdeki mazgalları temizleyerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.

