Erzurum'da şiddetli sağanak

Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, ot balyalarına zarar verdi.

Turnagöl Mahallesi Güllüçimen mezrasında öğleden sonra başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Aşırı yağış sırasında mezradaki bir dere, debisinin yükselmesiyle taştı.

Bu nedenle deredeki suların ve hafriyatın taştığı çevredeki bahçelerde yer alan ot balyaları zarar gördü.

Belediye ekipleri olayın ardından mezrada hafriyat temizleme çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.



