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Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Çat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen Nurettin Y. ile Mehmet Y, Engin Y. ve Muhammet Y. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y'nin pompalı tüfekle ateş açtığı Mehmet Y. ile Muhammet Y. ve Engin Y. yaralandı. Yaralılardan Mehmet Y, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Y. Yakutiye Araştırma Hastanesine, Engin Y. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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1 ölü 2 yaralı Beşiktaş Mahallesi çat ilçesi Silahlı kavga

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