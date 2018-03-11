Erzurum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mumcu Caddesi'ndeki bir eğlence yerinde V.G. (35) ile kişi ya da kişiler arasında tartışma yaşandı.
Dışarıda da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.G, tabancayla vurularak yaralandı.
V.G, 112 Acil Servis ekiplerince Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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