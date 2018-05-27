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Erzurum'da silahlı kavga: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

Yakutiye ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si polis, 15 kişi yaralandı - Polis ekiplerinin TOMA ile müdahale ettiği kavgada bazı araçlara kurşun isabet etti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2'si polis, 15 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde, kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Söz konusu aileden yaklaşık 150 kişinin taş, sopa ve silah kullandığı kavgaya polis müdahale etti.

Kavgada, biri silahla 2 polis, biri de çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Asayiş, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahalenin ardından sona eren kavgada yaralananlar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yoldan geçen bazı araçlara da kurşunların isabet ettiği belirlenen kavganın ardından, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gerilimin sürdüğü mahallede polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

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Erzurum polis Silahlı kavga yaralı

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