HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erzurum'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

HDP'nin Karayazı ilçesindeki milletvekili aday tanıtımında terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 30 kişi yakalandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, HDP'nin milletvekili adaylarının tanıtımında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin HDP'nin 28 Mayıs 2018 tarihinde Karayazı ilçesinde gerçekleştirdiği milletvekili aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.

Bu tespit üzerine sabah saatlerinde özel harekat ve zırhlı araç desteğindeki çok sayıda polis, ilçede söz konusu zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, HDP'nin milletvekili aday tanıtımında zafer işareti yapıp slogan atarak ya da teröristler için saygı duruşunda bulunarak terör örgütü propagandası yaptıkları belirtilen 30 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve evlerindeki aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 şarjör, 175 dolu fişeğin yanı sıra dijital malzeme, örgütsel içerikli doküman ve materyaller ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!
Otomobil, devrilen TIR ile kolon arasında sıkıştı-1Otomobil, devrilen TIR ile kolon arasında sıkıştı-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçileri

İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçileri

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.