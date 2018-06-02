Erzurum'da terör operasyonu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, HDP'nin milletvekili adaylarının tanıtımında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin HDP'nin 28 Mayıs 2018 tarihinde Karayazı ilçesinde gerçekleştirdiği milletvekili aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.
Bu tespit üzerine sabah saatlerinde özel harekat ve zırhlı araç desteğindeki çok sayıda polis, ilçede söz konusu zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, HDP'nin milletvekili aday tanıtımında zafer işareti yapıp slogan atarak ya da teröristler için saygı duruşunda bulunarak terör örgütü propagandası yaptıkları belirtilen 30 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve evlerindeki aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 şarjör, 175 dolu fişeğin yanı sıra dijital malzeme, örgütsel içerikli doküman ve materyaller ele geçirildi.
Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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