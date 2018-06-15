HABER

Erzurum'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Tekman ilçesinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'li teröristlerle irtibatlı oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Tekman ilçesindeki operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'li teröristlerle irtibatlı oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede, terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG'li teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüt mensuplarına kargo ile malzeme aktarımı yaptıkları ve ilçedeki eylem ile faaliyetlere destek verdikleri yönünde haklarında iki ayrı soruşturma dosyası bulunan şüphelilerin yakalanması için Tekman ilçesinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda D.A, M.F.D, S.Ö, M.T, H.A, E.E. ve Y.İ. gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
İçişleri Bakanı Soylu, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ile iftarda buluştuİçişleri Bakanı Soylu, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ile iftarda buluştu
Yüksekova'da askeri hareketlilikYüksekova'da askeri hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum operasyon PKK/KCK PYD/YPG Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüksekova’da askeri hareketlilik

Yüksekova’da askeri hareketlilik

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.