Erzurum'da terör operasyonu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın milis yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın milis yapılanması mensubu oldukları değerlendirilen şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu çerçevede Karayazı ilçesi Karabey Mahallesi Gege mezrasına operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü mensuplarıyla işbirliği halinde oldukları değerlendirilen 3 zanlı yakalandı.
Bu kişilerden bir av tüfeği, bu silaha ait 50 mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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