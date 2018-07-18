Erzurum'da terör operasyonu

Erzurum'da güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Şenkaya ilçesinde devam eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz 18-26 Operasyonu'nda, 16 Temmuz 2018'de teröristlerin kullandığı değerlendirilen bir sığınağın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Şenkaya ilçesi Köroğlu Mahallesi kırsalında bulunan sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 500 gram plastik patlayıcı, 12 adet elektrikli fünye, 2 adet piknik tüpü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş, Şenkaya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerinin emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği aktarıldı.
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