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Erzurum'da terör örgütü propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

Bir İHD yöneticisi gözaltına alındı

Erzurum'da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum şubesinin bir yöneticisi, "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesinden "terör örgütü propagandası yapmak ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunu içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla İHD Erzurum şubesi yöneticilerinden E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler kent merkezinde düzenledikleri operasyonda E.Ö'yü adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Terör örgütü

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