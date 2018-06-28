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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

Köprüköy ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Mahallesi mevkisinde Kemalettin Karaşal (47) yönetimindeki 25 DP 034 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 45 LK 209 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Karaşal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yaralanan Nurcan Kandemir (37), Muhammet Kağan (4) ve Ahmet Karaşal (53) ambulansla, Gülizar Karaşal ise ambulans helikopter ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Gülizar Karaşal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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1 ölü 4 yaralı ambulans helikopter Erzurum trafik kazası

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