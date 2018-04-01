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Erzurum'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

Erzurum'da trafik kazası: 6 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erzurum-Erzincan karayolunda, Burak Gürpınar yönetimindeki 10 RN 577 plakalı otomobil ile İran uyruklu İbraham Serraf'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, Aşkale ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Melahat Gürpınar, İran uyruklu Ayhan, Huseyin ve Perisah Serrah yaralandı.

Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan Erzurum-Erzincan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Erzurum trafik kazası yaralı

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