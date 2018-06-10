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Erzurum'da traktör devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

Erzurum'da traktör devrildi: 3 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdurrahim Yılmaz (45) yönetimindeki 25 HH 581 plakalı traktör, Yörükatlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü ile yanında bulunan Kenan Yılmaz (17) ve Alibey Karapir (17), itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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3 yaralı devrilme Erzurum trafik kazası traktör

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