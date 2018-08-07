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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

Horasan ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, İranlı tır sürücüsünün kullandığı araçta 3 kilo 323 gram eroin ile 80 gram esrar ele geçirildi - Olayla ilgili İranlı sürücü Mohammad Taghizadeh gözaltına alındı

Erzurum'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada, İranlı tır sürücüsünün kullandığı araçta 3 kilo 323 gram eroin ile 80 gram esrar ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Horasan ilçesi Bölge Trafik İstasyon Amirliği mevkisinde Ağrı'dan Erzurum istikametine giden ve polis kontrol noktasında durdurulan bir tırda, araç sürücüsünün şüpheli davranışları üzerine arama yapıldı.

Araç sürücüsünün İran uyruklu Mohammad Taghizadeh olduğunu belirleyen ekipler, tırda yaptıkları aramada, araç içine zulalanmış 4 poşet halinde 3 kilo 323 gram eroin ile 80 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Taghizadeh, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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eroin esrar Iran Uyruklu TIR uyuşturucu operasyonu

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