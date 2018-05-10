Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Erzurum'da "torbacı" olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan üç zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma çerçevesinde kent merkezindeki üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve "torbacı" olarak adlandırılan üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresleri ve üstlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan biri cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından salıverildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

