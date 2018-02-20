HABER

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:16 | Son Güncelleme

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekatçıların da olduğu 200 polisle düzenlenen operasyonda 14 zanlı yakalandı

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen 17 sokak satıcısının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerinin de aralarında yer aldığı 200 polisle uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "şafak" vakti operasyon yapıldı.

Operasyonda sokak satıcısı oldukları belirtilen 14 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, satışa hazır paketlerde bir miktar uyuşturucu ile 2 av tüfeği ve bu silaha ait mermiler ele geçirdi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum gözaltı operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.