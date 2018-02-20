Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen 17 sokak satıcısının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerinin de aralarında yer aldığı 200 polisle uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "şafak" vakti operasyon yapıldı.

Operasyonda sokak satıcısı oldukları belirtilen 14 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, satışa hazır paketlerde bir miktar uyuşturucu ile 2 av tüfeği ve bu silaha ait mermiler ele geçirdi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.