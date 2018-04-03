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Erzurum'da yaklaşık bin kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek

Erzurum'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık bin kaçak göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce bu alanda ilk etapta kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 250 kaçak göçmen yakalandı.

Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yakalanan kaçak göçmen sayısı yaklaşık bine ulaştı.

Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Nedim Muradi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaştan kaçtıklarını söyledi.

Daha önce Nevşehir'de çalıştığını ifade eden Muradi, "Afganistan'da savaş var. Bacağımdan kurşun yedim ve platin takıldı. Çalışmak para kazanmak için ailemle Türkiye'ye geldik. İran'da bizi çalıştırıyorlar ve paramızı vermiyorlardı. İran'ın çok katı kuralları var, sürekli bizi geri göndermekle tehdit ediyorlardı. Türkiye'de çalışıp ekmeğimi kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaçak göçmenlerin İran'dan kaçak olarak Ağrı'ya geçip buradan Erzurum'a geldikleri kaydedildi.

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Afganistan bin Erzurum kaçak göçmen Pakistan

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