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Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Erzincan karayolunda Erzincan yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen İran plakalı yolcu otobüsü, Aşkale-İspir yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince, araçtan çıkarılarak yakındaki hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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