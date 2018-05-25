Erzurum'daki Gürcü kilisesinde kubbe güçlendirme çalışmaları

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Erzurum'daki Gürcü kilisesi Öşvank'ın kubbesinde yapılacak güçlendirme çalışmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Başbakan Kvirikaşvili, Başkent Tiflis'teki Başbakanlık binasında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Türk-Gürcü ortak tarihi mirası Öşvank Kilisesi'nde, kubbenin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalara değindi.

Türkiye'nin, geçen yıl Tiflis'te ikincisi düzenlenen Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSK) Toplantısı'nda imzalanan kültürel iş birliği anlaşması çerçevesinde, kilisede yapısal güçlendirme çalışmaları yapılmasına ilişkin karar aldığını hatırlatan Kvirikaşvili, şunları söyledi:

"Türkiye, 20 Mayıs'ta Öşvank Kilisesi'nin kubbesinin güçlendirilmesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. Projenin daha sonraki aşamasında, kilisenin asıl restorasyon çalışmalarında Türk ve Gürcü uzmanlar ortak şekilde çalışmalarını sürdürecek. Türk hükümetinin bu kararı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için önemli."

Kvirikaşvili, kültürel mirasları korumaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

