Erzurum'daki Gürcü kilisesinde kubbe güçlendirme çalışmaları

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Erzurum'daki Gürcü kilisesi Öşvank'ın kubbesinde yapılacak güçlendirme çalışmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Başbakan Kvirikaşvili, Başkent Tiflis'teki Başbakanlık binasında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Türk-Gürcü ortak tarihi mirası Öşvank Kilisesi'nde, kubbenin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalara değindi.
Türkiye'nin, geçen yıl Tiflis'te ikincisi düzenlenen Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSK) Toplantısı'nda imzalanan kültürel iş birliği anlaşması çerçevesinde, kilisede yapısal güçlendirme çalışmaları yapılmasına ilişkin karar aldığını hatırlatan Kvirikaşvili, şunları söyledi:
"Türkiye, 20 Mayıs'ta Öşvank Kilisesi'nin kubbesinin güçlendirilmesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. Projenin daha sonraki aşamasında, kilisenin asıl restorasyon çalışmalarında Türk ve Gürcü uzmanlar ortak şekilde çalışmalarını sürdürecek. Türk hükümetinin bu kararı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için önemli."
Kvirikaşvili, kültürel mirasları korumaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu
Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler
Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum