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Erzurum'daki "kan davası" kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Karaçoban ilçesinde kan davalı 2 aile arasında sandık başında çıkan ve İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanının da aralarında bulunduğu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili aileler arasında sükunetin sağlanması için Kopal Mahallesi'nin ileri gelenleriyle buluştu - Vali Seyfettin Azizoğlu: - "21. yüzyılda bu tür olayların yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Çünkü bu kin, bu nefret yarın sizden sonra çocuklarınıza kadar uzar. Bu yüzden her iki aile bir an evvel bu husumete son vermeli"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Karaçoban ilçesinde kan davalı 2 aile arasında sandık başında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili, aileler arasında sükunetin sağlanması için Kopal Mahallesi'nin ileri gelenleriyle görüştü.

Vali Azizoğlu, Kopal Mahallesi İlköğretim Okulunda Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla oy kullanma alanında kan davalı 2 aile arasında çıkan ve İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının devam etmemesi için devreye girdi.

Vali Azizoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Karaçoban Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Kaymakamlıkta, Kopal Mahallesi'nin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

Daha acı olayların yaşanmaması için herkesin sağduyulu davranmasını isteyen Azizoğlu, ailelerin acısının büyük olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"21. yüzyılda bu tür olayların yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Çünkü bu kin, bu nefret yarın sizden sonra çocuklarınıza kadar uzar. Bu yüzden her iki aile bir an evvel bu husumete son vermeli. Devlet olarak bizler de 'ne yapabiliriz' konusunda sizlerle görüşüp, bu doğrultuda adım atmak istiyoruz. İşte görüyorsunuz, bu bölgelerde terör bitti, huzur ve kardeşlik başladı. Bu huzur ortamına gölge düşmemesi için bu husumeti bitirmemiz gerekiyor. Bunun sonu yok, herkes yaptığı işten dolayı hukuk karşısına çıkacaktır. Hiç kimse ceza mercisi değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ortada bir suç var ise bunun gereğini yapacak tek makam yargıdır. Bu yüzden kimse öç alma veya ceza kesme gibi bir yanlışa düşmesin. Şimdiye kadar bu tür olaylarda kazanan olmadı. Sizler bizim vatandaşımızsınız ve biz hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını bile istemeyiz. Bu acı olayların da yaşanmasını kesinlikle istemezdik. Olayların daha da derinleşmemesi için her iki ailenin de aklıselim davranacağını umut ediyorum. Hepimiz biliyoruz ki kan kanla temizlenmez."

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 24 Haziran Pazar günü "kan davası" yüzünden sandık başında çıkan silahlı kavgada İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Soruşturmayı yürüten Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın, 5 yıl önce Karayazı ilçesinde iki aileden bir kadın ile bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan kan davası yüzünden meydana geldiğini, seçimle illiyet bağının bulunmadığını bildirmişti.

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Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu kan davası kavga ziyaret

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