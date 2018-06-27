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Erzurum'daki "kan davası" kavgasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanının da aralarında bulunduğu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kan davalı 2 aile arasında sandık başında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kopal Mahallesi İlköğretim Okulu'nda Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla oy kullanma alanında "silahlı kasten öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" eylemlerine ilişkin Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alınması sonrası diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırmalar sonucunda olayla ilgileri görülen 3 kişinin yakalanması için ilçe merkezi ile mahallede operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüpheliler Mahir Ö. ile Şehzade D. ve Metin D. evlerinde gözaltına alındı.

Bu kişilerden Mahir Ö'nün aracında bir kalaşnikof tüfek, diğer 2 zanlıdan ise olayda kullanılan 2 bıçak ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 24 Haziran Pazar günü "kan davası" yüzünden sandık başında çıkan silahlı kavgada İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Soruşturmayı yürüten Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın, 5 yıl önce Karayazı ilçesinde iki aileden bir kadın ile bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan kan davası yüzünden meydana geldiğini, seçimle illiyet bağının bulunmadığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum gözaltı kavga

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