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Erzurum'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Kentte dün etkili olan selde 34 ev, 170 bodrum katı ile birer samanlık ve ahırda su baskını olduğu bildirildi - Görevliler, bugün de süren yağış sebebiyle kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı

Erzurum'da dün etkili olan selde 34 ev, 170 bodrum katı ile birer samanlık ve ahırda su baskını olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte dün etkisini gösteren şiddetli sağanağın sele dönüştüğüne işaret edilerek, bir günde metrekareye 27,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Selde, sokak ve caddelerde su birikintileri ve taşkınlar yaşandığı, bir caddede göçük olduğu aktarılan açıklamada, köprüde mahsur kalan öğrenci sevisindeki öğrenciler ile vatandaşların da itfaiye ekiplerince kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 1 saat etkili olan yağışın ardından kent merkezinde 34 ev, 170 bodrum katı ile birer ahır ve samanlıkta su baskını yaşandığı belirtilerek, bu olaylara itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince müdahale edildiği aktarıldı.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini gösterdiği kentte gerekli önlemlerin artırıldığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum'daki sağanağın ardından

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