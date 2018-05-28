Erzurum'daki silahlı kavga

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kız kaçırma meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Aşağı Sanayi Mahallesi'nde dün iki aile arasında çıkan, yaklaşık 150 kişinin taş, sopa ve silah kullandığı kavgada yaralanan R.K. adlı çocuk, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülen R.K'nin cenazesi, otopsi işleminin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
Kavgada yaralanan 2'si polis 13 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Kavganın ardından gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İki aile arasında dün kız kaçırma meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 2'si polis 15 kişi yaralanmış, yaralılardan E.K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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