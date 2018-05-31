Erzurum'daki silahlı kavga

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Aşağı Sanayi Mahallesi'nde önceki gün iki aile arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 17 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartıldı, 6'sı salıverildi.
Hakimlikçe ifadeleri alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aşağı Sanayi Mahallesi'nde kız kaçırma meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2'si polis 15 kişi yaralanmış, yaralılardan E.K. ve R.K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
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