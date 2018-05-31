HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erzurum'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

Yakutiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin adliyeye çıkartılan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Aşağı Sanayi Mahallesi'nde önceki gün iki aile arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 17 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartıldı, 6'sı salıverildi.

Hakimlikçe ifadeleri alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aşağı Sanayi Mahallesi'nde kız kaçırma meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2'si polis 15 kişi yaralanmış, yaralılardan E.K. ve R.K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişmeİstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme
Soylu Of İlçe Hükümet Konağı'nı açtıSoylu Of İlçe Hükümet Konağı'nı açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Silahlı kavga tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Annenin ardından ondan da acı haber geldi

Annenin ardından ondan da acı haber geldi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme

İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.