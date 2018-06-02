Erzurum'daki silahlı kavga

Erzurum'da iki aile arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde, iki aile arasında kız isteme meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle görüşmek için buluştukları sırada çıkan ve Kemalettin A'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Olayın ardından kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alan polis, genişletilen çalışmalarda 3 kişiyi daha yakaladı.

Akraba olan ve 2 yıl önce kız isteme meselesinden aralarında husumet başlayan tarafların olayı görüşmek için bir araya geldiklerinde silahlı kavgaya tutuştuğu öğrenildi.

Emniyete getirilen zanlılardan 3 tüfek ile bir tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Silahlı kavgada vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Kemalettin A'nın tedavisinin de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.



