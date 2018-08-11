Erzurum'daki silahlı kavga

Erzurum'un Horasan ilçesinde, baba Mehmet Yılmaz ve 4 oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan Sadrettin Bahar tedavi gördüğü hastanede öldü.
İlçede 9 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kavgada yaralanan ve olayda ölen Mehmet Yılmaz'ın eniştesi olan Sadrettin Bahar, olayın ardından kentteki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Söz konusu tarihten bu yana hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bahar, bugün yaşamını yitirdi.
Bahar'ın cenazesi, yarın Horasan'da toprağa verilecek.
- Olay
Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 9 Mart 2018'de, İlhami ve kardeşi Mehmet Yılmaz (65) ile çocukları arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet ile oğulları Ömer (39), Adem (34), Bahattin, İbrahim Yılmaz, torunu Muhammet Can Yılmaz ve eniştesi Sadrettin Bahar yaralanmıştı.
Yaralanan Mehmet, Ömer ve Adem Yılmaz olay yerinde, Bahattin ve İbrahim Yılmaz ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.
Silahlı kavga sonrasında göz altına alınan ve adliyeye sevk edilen İlhami ile oğulları Emrah ve Fatih Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
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