HABER

Erzurum'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Horasan ilçesinde 6 ay önceki silahlı kavgada yaralanan ve hastanede tedavi gören Sadrettin Bahar, hayatını kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde, baba Mehmet Yılmaz ve 4 oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan Sadrettin Bahar tedavi gördüğü hastanede öldü.

İlçede 9 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kavgada yaralanan ve olayda ölen Mehmet Yılmaz'ın eniştesi olan Sadrettin Bahar, olayın ardından kentteki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Söz konusu tarihten bu yana hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bahar, bugün yaşamını yitirdi.

Bahar'ın cenazesi, yarın Horasan'da toprağa verilecek.

- Olay

Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 9 Mart 2018'de, İlhami ve kardeşi Mehmet Yılmaz (65) ile çocukları arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet ile oğulları Ömer (39), Adem (34), Bahattin, İbrahim Yılmaz, torunu Muhammet Can Yılmaz ve eniştesi Sadrettin Bahar yaralanmıştı.

Yaralanan Mehmet, Ömer ve Adem Yılmaz olay yerinde, Bahattin ve İbrahim Yılmaz ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Silahlı kavga sonrasında göz altına alınan ve adliyeye sevk edilen İlhami ile oğulları Emrah ve Fatih Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Çorum'un 'Kovboy Hoca'sıÇorum'un 'Kovboy Hoca'sı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Horasan kavga silah

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.