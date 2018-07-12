Erzurum'da, "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Yücel Bilgiç Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevinden, Serdar Erkan Elazığ T Tipi Cezaevinden ve Mehmet Gökçe ise Elbistan E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. İddia makamı mütalaasında, yargılama aşamasında tutuklama koşulunda ve delil durumunda bir değişiklik olmadığından sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyanın karara çıkacağı değerlendirildiğinden esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla dosyanın tarafına verilmesini talep etti. Sanık Bilgiç savunmasında, çok uzun süredir tutuklu olduğunu anlatarak tahliyesini talep etti.

Sanık Erkan da savunmasında hakkında usulsüz ve sahte olarak düzenlendiği ifade edilen ve dinlenmeye esas ilk mahkeme kararının alındığı işlemlerin yapıldığı tarihlerde senelik izinde olduğunu ileri sürdü. Sadece uzatma kararlarında imzasının bulunduğunu savunan Erkan, "Bunlarda esasa müessir olmayan ve ana kararda bağımsız evraklardır. Hiçbir sahtelik durumu söz konusu değildir. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi. Sanık Gökçe de atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. \ - Davanın geçmişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yasa dışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık 2014'te Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile emniyet amirleri Serkan Doğan, Soysal Aktürk, Yücel Bilgiç ve eski başkomiser Aslan Kartal gözaltına alınmıştı.