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Erzurum'daki "yasa dışı dinleme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

"Yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

Erzurum'da, "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Yücel Bilgiç Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevinden, Serdar Erkan Elazığ T Tipi Cezaevinden ve Mehmet Gökçe ise Elbistan E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

İddia makamı mütalaasında, yargılama aşamasında tutuklama koşulunda ve delil durumunda bir değişiklik olmadığından sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyanın karara çıkacağı değerlendirildiğinden esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla dosyanın tarafına verilmesini talep etti.

Sanık Bilgiç savunmasında, çok uzun süredir tutuklu olduğunu anlatarak tahliyesini talep etti.

Sanık Erkan da savunmasında hakkında usulsüz ve sahte olarak düzenlendiği ifade edilen ve dinlenmeye esas ilk mahkeme kararının alındığı işlemlerin yapıldığı tarihlerde senelik izinde olduğunu ileri sürdü.

Sadece uzatma kararlarında imzasının bulunduğunu savunan Erkan, "Bunlarda esasa müessir olmayan ve ana kararda bağımsız evraklardır. Hiçbir sahtelik durumu söz konusu değildir. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Sanık Gökçe de atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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- Davanın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yasa dışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık 2014'te Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile emniyet amirleri Serkan Doğan, Soysal Aktürk, Yücel Bilgiç ve eski başkomiser Aslan Kartal gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça hazırlanan 162 sayfalık iddianameyle, Uçak ile emniyet amirleri Doğan, Aktürk, Bilgiç ve başkomiser Kartal ile Romanya'da yakalanan Sedat Zavar ile diğer 14 sanık hakkında, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "suç uydurma", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama aşamasında sanıklardan Serdar Doğan, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Serdar Aydın, Yusuf Çilingir, Serdar Erkan, Cengiz Çiçek, Kenan Kılıç, Aslan Kartal, Yücel Bilgiç, Gürhan Koca ve Hasan Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilmişti.

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dava Erzurum yasadışı dinleme

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