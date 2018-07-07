Erzurum'dan Başkente giden tarihi tablolar yuvaya döndü

"Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğümüz ile müze kurulu, Ankara'dan gelen heyetle iş birliği içerisinde şu an bu tabloların restorasyonunu, bakımını, tasnifini yapıyorlar. Hangi salonda hangi eserler sergilenecek, dönemlerini ayırıyorlar, özelliklerini ayırıyorlar. Bakım onarıma ihtiyacı olanlar birkaç gün içerisinde bakım onarıma alınacak. Tabloları 23 Temmuz'da Erzurum halkının beğenisine sunacağız. Buraya gelenler hem milli mücadelemizin hem Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yaptığı çalışmaları bir taraftan izleyecekler, dinleyecekler ve onu yaşayacaklar, bir taraftan da Osmanlı son dönemi ve cumhuriyetin ilk dönemindeki sanat anlayışı ile ilgili bir fikir elde etmiş olacaklar."

Almaz, bu koleksiyonlarının tamamının Erzurum envanterine girdiğini ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Bunlar Erzurum'un malı oldu. Bu eserlerin her birisi yaklaşık 100 yıllık bir eser. Cumhuriyetten daha eski resimler de var, cumhuriyet dönemi eserleri de var. Yakın tarih dediğimiz, mesela 30 yıllık, 50 yıllık, 80 yıllık eserler var. Bunlar dönemin en ünlü ressamları tarafından yapılmış yağlı boya resimler. Her birisi kendi dalında kendi sitilinde özgün ve çok da nadide antika eserlerdir. Birçoğu iyi durumda, çok azı küçük çaplı restorasyon bekliyor. 23 Temmuz'da bu salonlarımız tamamen bu eserlerle dolacak. Biz kongre binamızı gerçek kimliğine kazandırmaya çalışıyoruz. Bu eserlerimizle burayı bir sanat koridoru yapmaya çalıştık."

