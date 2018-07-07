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Erzurum'dan Başkente giden tarihi tablolar yuvaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kentteki Resim Heykel Müzesi'nin 6 yıl önce yıkılması nedeniyle Ankara'daki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne gönderilen Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait 76 eser, Erzurum Kongre Binası'nda oluşturulan "Resim Heykel Müzesi"nde sergilenecek

SİNAN AYDIN - Erzurum'daki Resim Heykel Müzesi'nin 6 yıl önce yıkılması nedeniyle Ankara'daki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne gönderilerek koruma altına alınan Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait 76 paha biçilmez tablo, tarihi kongre binasında oluşturulan yeni yerlerinde sergilenecek.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Resim Heykel Müzesi'nin 2012 yılında yıkılması sonrası Ankara'daki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne teslim edilen 76 tablonun iade edilmesi talebinde bulundu.

Erzurum Kongre Binası'nda, "Resim Heykel Müzesi" oluşturulduğu bilgisini genel müdürlük yetkilileriyle paylaşan görevliler, olumlu cevap gelmesi üzerine bu eserleri kente getirmek için çalışma başlattı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hediye edilenler ile sayıları 152'ye ulaşan eserler, Erzurum'a geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Tabloların zararlı ışınlardan korunması için özel odalar oluşturuldu, bina 24 saat polis korumasına alındı. Eserler, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü olan 23 Temmuz'da vatandaşların ziyaretine açılacak.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yürütülen çalışmaların ardından geri getirilen bu eserlerin sergilenmesi için Erzurum Kongre Binası'nı adeta sergi salonuna dönüştürdüklerini belirtti.

Tabloların zararlı ışınlardan korunması için camların kapatıldığını, yeni bir ışık dizaynı yapıldığını aktaran Almaz, şöyle devam etti:

"Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğümüz ile müze kurulu, Ankara'dan gelen heyetle iş birliği içerisinde şu an bu tabloların restorasyonunu, bakımını, tasnifini yapıyorlar. Hangi salonda hangi eserler sergilenecek, dönemlerini ayırıyorlar, özelliklerini ayırıyorlar. Bakım onarıma ihtiyacı olanlar birkaç gün içerisinde bakım onarıma alınacak. Tabloları 23 Temmuz'da Erzurum halkının beğenisine sunacağız. Buraya gelenler hem milli mücadelemizin hem Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yaptığı çalışmaları bir taraftan izleyecekler, dinleyecekler ve onu yaşayacaklar, bir taraftan da Osmanlı son dönemi ve cumhuriyetin ilk dönemindeki sanat anlayışı ile ilgili bir fikir elde etmiş olacaklar."

Almaz, bu koleksiyonlarının tamamının Erzurum envanterine girdiğini ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Bunlar Erzurum'un malı oldu. Bu eserlerin her birisi yaklaşık 100 yıllık bir eser. Cumhuriyetten daha eski resimler de var, cumhuriyet dönemi eserleri de var. Yakın tarih dediğimiz, mesela 30 yıllık, 50 yıllık, 80 yıllık eserler var. Bunlar dönemin en ünlü ressamları tarafından yapılmış yağlı boya resimler. Her birisi kendi dalında kendi sitilinde özgün ve çok da nadide antika eserlerdir. Birçoğu iyi durumda, çok azı küçük çaplı restorasyon bekliyor. 23 Temmuz'da bu salonlarımız tamamen bu eserlerle dolacak. Biz kongre binamızı gerçek kimliğine kazandırmaya çalışıyoruz. Bu eserlerimizle burayı bir sanat koridoru yapmaya çalıştık."

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