Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Ağrı M Tipi Cezaevi'nde 21 gün önce yaşanan olayda, cezaevinde su ihtiyacının karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen jandarma er İdris Güleç, helikopterle sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehit erin yarın Erzurum'da yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ağrı M Tipi Cezaevinde 21 gün önce, cezaevinde su ihtiyacının karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen 2'si ağır 45'i asker ile aralarında polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Durum ağır olan er Güleç ile bir uzman çavuş, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Söz konusu gaz sızıntısının ardından Erzurum İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer uzmanı 5 kişilik ekip, cezaevinde benzer bir olumsuzluk yaşanmaması için ölçümler incelemeler yapılmıştı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatmıştı.
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