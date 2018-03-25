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Erzurumlu gençlerden “selam olsun” klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 07:51 | Son Güncelleme

Erzurumlu gençler bir araya gelip ayrı ayrı mekanlardan Mehmetçiğe selam göndererek klip hazırladı.Güneş Vakfı Gençlik Kolları tarafından hazırlanan klibte Erzurum’un değişik mekanlarından Mehmetçiğe selam gönderildi.

Erzurumlu gençler bir araya gelip ayrı ayrı mekanlardan Mehmetçiğe selam göndererek klip hazırladı.
Güneş Vakfı Gençlik Kolları tarafından hazırlanan klibte Erzurum’un değişik mekanlarından Mehmetçiğe selam gönderildi. Klip sosyal medya üzerinden yayınlandı.

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