Erzurumlu gençlerden “selam olsun” klibi

Erzurumlu gençler bir araya gelip ayrı ayrı mekanlardan Mehmetçiğe selam göndererek klip hazırladı.
Güneş Vakfı Gençlik Kolları tarafından hazırlanan klibte Erzurum’un değişik mekanlarından Mehmetçiğe selam gönderildi. Klip sosyal medya üzerinden yayınlandı.
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