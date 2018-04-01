Erzurumlu sağlık görevlisi Afrin’de şehit düştü

Erzurumlu sağlık görevlisi Burak Tatar, Afrin’de askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düştü. Patlamada 3 asker de yaralandı.
‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Erzurum’dan geçici görevle Afrin’e giden UMKE paramedik sağlık personeli Burak Tatar, bugün saat 17.25 sıralarında Kestele Hidirya bölgesinde askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düştü.
Şehit Tatar’ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Narmanlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzelova (Tufanç) Mahallesinde defnedilecek.
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