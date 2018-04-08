Erzurumlu sanatçı Amir Yıldırım ‘Yare Söyle’de ağlattı

TRT Müzik kanalında Perşembe akşamları yayınlanan ‘Yare Söyle’ programına Erzurumlu sanatçı Amir Yıldırım konuk oldu. TRT Müzik’te canlı olarak yayınlanan Yare Söyle’de ‘Yola Bakın Gelen Babamdır’ türküsünü seslendiren Amir Yıldırım stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri duygulandırarak adeta mest etti.
Yeni bir albüm çalışması yaptıklarını ifade eden Amir Yıldırım, albümde 5 eserin bulunacağını söyledi. Yıldırım, “Yeni albüm çalışmalarına aralıksız devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde 5 eserden oluşacak bir albüm çıkartacağım. Ayrıca kahraman Türk askerlerimiz için bir albüm çalışması devam ediyor. 21 Nisan tarihinde Yahya Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek Erzurum’un kurtuluş gecesinde kahramanlık türkülerini okuyacağım. Tüm Erzurumlu hemşirelerimi buraya bekliyorum.” dedi.
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