HABER

Erzurumlu sanatçı Amir Yıldırım ‘Yare Söyle’de ağlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

TRT Müzik kanalında Perşembe akşamları yayınlanan ‘Yare Söyle’ programına Erzurumlu sanatçı Amir Yıldırım konuk oldu.

Erzurumlu sanatçı Amir Yıldırım ‘Yare Söyle’de ağlattı

TRT Müzik kanalında Perşembe akşamları yayınlanan ‘Yare Söyle’ programına Erzurumlu sanatçı Amir Yıldırım konuk oldu. TRT Müzik’te canlı olarak yayınlanan Yare Söyle’de ‘Yola Bakın Gelen Babamdır’ türküsünü seslendiren Amir Yıldırım stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri duygulandırarak adeta mest etti.
Yeni bir albüm çalışması yaptıklarını ifade eden Amir Yıldırım, albümde 5 eserin bulunacağını söyledi. Yıldırım, “Yeni albüm çalışmalarına aralıksız devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde 5 eserden oluşacak bir albüm çıkartacağım. Ayrıca kahraman Türk askerlerimiz için bir albüm çalışması devam ediyor. 21 Nisan tarihinde Yahya Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek Erzurum’un kurtuluş gecesinde kahramanlık türkülerini okuyacağım. Tüm Erzurumlu hemşirelerimi buraya bekliyorum.” dedi.

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
Meral Akşener o isimlerin üstünü çizdiMeral Akşener o isimlerin üstünü çizdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.