Erzurumlular Derneğinden, Başkan Toltar’a ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Erzurumlular ve Erzurum Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Cebrail Temiz ve yeni yönetimini makamında ağırladı.
Dilovası Erzurumlular ve Erzurum Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Cebrail Temiz ve yeni yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz ay yapılan kongrenin ardından Yeniden Dilovası Erzurumlular ve Erzurum Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği başkanı olan Cebrail Temiz ve yönetim kurulu üyeleri birlikte yeni yönetimin rotasını ve yapılacak sosyal etkinlikler hakkında bilgiler verirken, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’da yeni yönetime başarılar diledi.
Ziyarette konuşan Dilovası Belediye Başkan Ali Toltar, “Erzurumlular Derneğimize bu Nazik Ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Derneklerimizle her zaman bir olduk, birlikte hareket ettik, destekçileri olduk. Tüm gayemiz Dilovası’na hizmet etmek ve İlçemizi El ele vererek daha yaşanabilir bir marka şehir haline getirebilmektir” dedi.
Yeni çalışma döneminde her türlü çalışmada destek isteyen Dilovası Erzurumlular Derneği Başkanı Temiz, bugüne kadar Dilovası Belediyesinin ve Başkan Toltar’ın sağladığı destek ve katkılar için teşekkür etti.
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