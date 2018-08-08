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Erzurum'un kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 02:26 | Son Güncelleme

Erzurum'un kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirme ve radar verilerine göre, Erzurum'un kuzey ve batısındaki Aşkale, İspir, Uzundere, Tortum, Narman, Oltu ve Olur ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Yaklaşık üç saat etkili olacak yağış süresince ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış esnasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Meteoroloji uyarı yağış

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