Erzurum’un Meşhur Kadayıf dolması Bodrum’da

Erzurum’un vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması turistik ilçe Bodrum’da yerini aldı. Bodrum’da yarım asırdır hizmet veren ve işletmeciliğini Erzurumlu Çetin Gültekin’in yaptığı Nazik Ana Restoran ve ev yemeklerinde büyük ilgi çekiyor.

Erzurum’un vaaz geçilmez lezzetlerinden biri olan Kadayıf dolması artık Bodrum’da yerini aldı. Erzurum’a has olarak üretilen ve günde binlerce tüketilen kadayıf dolmasının satışı Bodrum’da başladı. Nazik ana Restoran ve ev yemeklerinde yerini alan kadayıf dolması büyük ilgi gördü. Yarım asırdır Bodrum’da faaliyet gösteren Nazik Ana Restoran ve ev yemekleri tarafından tüketiciyle buluşturulan Erzurum Kadayıf dolmasını müşterileriyle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erzurumlu işletmeci Çetin Gültekin, "memleketimizin lezzetlerini birer birer Bodrum’a taşıyacağız" dedi.

Kadayıf dolmasının yapımındaki incelikleri anlatan Nazik Ana Restoran ve ev yemekleri işletmecisi Çetin Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"kadayıfı tel tel açarak içine bol miktarda cevizi koyduktan sonra yumuşak bir şekilde sarıyoruz. Sardığımız kadayıfları bir gün beklemeye alıyoruz. Çünkü dinlenip kalıp halini alması gerekiyor. Ardından sardığımız kadayıf dolmalarını çırpılmış yumurtaya batırdıktan sonra kızartmak için yağın içine atıyoruz. Kızaran kadayıf dolmalarının şerbetini verdikten sonra servis edilmeye hazır hale getiriyoruz.”