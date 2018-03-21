Erzurum’un yüksek kesimlerinde karla mücadele

Erzurum Karayolları 12’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 4 metreyi bulduğu 2 bin 885 rakımlı Çimenli geçidinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürüyor.
Palandöken kayak merkezinin hemen arka tarafında kalan Tekman ilçe karayolunda yol açma çalışmalarını gün boyu sürdüren karayollarının karla mücadele ekipleri büyük bir özveri ile çalışıyor.
Kar kalınlığının yaklaşık 4 metreyi bulduğu güzergahta işçiler, geçit vermeyen karlı dağları adeta ‘Ferhat’ gibi delerek ilerliyor.
Tekman ilçesine yapılan yeni yolun Palandöken dağının hemen arkasında, deniz seviyesinden 2885 metre yükseklikte olup ve 55 kilometrelik mesafe olduğunu belirten işçiler, 15 gün içerisinde bu yolun açılacağını kaydettiler.
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