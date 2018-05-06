ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeğinde, bekar genç kız ve erkekler birbirleriyle tanışarak eş adaylarını aradı.

Her yıl mayıs ayının ilk pazar günü köy sakinleri tarafından organize edilen, çevre yerleşim yerlerinden birçok kişinin de katılımıyla gerçekleştirilen yemekte bir araya gelen bekar kız ve erkekler, "Aşıklar Sokağı'nda gezip eş arama geleneğini sürdürdü.

Misafirlere dev kazanlarda kuzu etiyle hazırlanmış yöresel keşkek, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Muratlar köyü muhtarı İsa Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin yüzyıllardır sürdürüldüğünü söyledi.

Geleneği devam ettirme çabasında olduklarını, kendisinin ve kızının da bu sokaktaki talibiyle evlenerek hayatını birleştirdiğini anlatan Korkmaz, "Yıllardır bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. İnşallah devam edecek. Bu geleneksel Hıdırellez hayrı dediğimiz bir köy hayrı. Burada mevlit ve dualar okunuyor. Burası Aşıklar Sokağı'mız. Etraftan gelen gençlerimiz, hatta il dışından gelen oğlanlarımız, kızlarımız bu sokakta yürüyor. Birbirlerine eş arıyorlar. Her yıl 3-5 kişi eş buluyor." diye konuştu.