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Eş adaylarını "Aşıklar Sokağı'nda" aradılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyündeki geleneksel "hayır yemeği" kapsamında toplanan bekar gençler, eş adaylarıyla tanıştı - Gelenek kapsamında tanışıp anlaşan çiftlerden büyük bölümü, bu birlikteliklerini evlilikle sonuçlandırıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeğinde, bekar genç kız ve erkekler birbirleriyle tanışarak eş adaylarını aradı.

Her yıl mayıs ayının ilk pazar günü köy sakinleri tarafından organize edilen, çevre yerleşim yerlerinden birçok kişinin de katılımıyla gerçekleştirilen yemekte bir araya gelen bekar kız ve erkekler, "Aşıklar Sokağı'nda gezip eş arama geleneğini sürdürdü.

Misafirlere dev kazanlarda kuzu etiyle hazırlanmış yöresel keşkek, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Muratlar köyü muhtarı İsa Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin yüzyıllardır sürdürüldüğünü söyledi.

Geleneği devam ettirme çabasında olduklarını, kendisinin ve kızının da bu sokaktaki talibiyle evlenerek hayatını birleştirdiğini anlatan Korkmaz, "Yıllardır bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. İnşallah devam edecek. Bu geleneksel Hıdırellez hayrı dediğimiz bir köy hayrı. Burada mevlit ve dualar okunuyor. Burası Aşıklar Sokağı'mız. Etraftan gelen gençlerimiz, hatta il dışından gelen oğlanlarımız, kızlarımız bu sokakta yürüyor. Birbirlerine eş arıyorlar. Her yıl 3-5 kişi eş buluyor." diye konuştu.

Aşıklar Sokağı'na Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyünden gelen 27 yaşındaki Gökhan Barışkan, eş adayını bulmak için buraya geldiğini söyledi.

Barışkan, buranın çok bilinen meşhur bir yer olduğunu dile getirerek, "Daha önce iki defa geldim taliplerimi bulamadım. Yine aramaya geldim." dedi.

Eşini bulmak için Çanakkale'den "Aşıklar Sokağı"na gelen Ertuğrul Yavaş da üçüncü kez köye geldiğini belirterek, "Buraya gelmek güzel. Aşıklar Sokağı'nda yürüyoruz. Ayrıca eş adayımı, talibimi arıyorum." diye konuştu.

Daha önce televizyonda izledikleri köy hayırı ve Aşıklar Sokağı'nı görmek için İzmir'den gelen Gönül Ak ve Nihal Yiğit ise etkinliği çok beğendiklerini ve önümüzdeki yıl da buraya gelmek istediklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Âşıklar Sokağı Bayramiç Çanakkale

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