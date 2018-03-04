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Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında TSK’nın yanında yer alan ÖSO'cuların dikkatini dağıtmak isteyen Esad rejimi, teslim olacak ÖSO’luların af edileceğini açıkladı.

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Terör örgütü PYD/PKK'yı Suriye'de destekleyen Esad rejimi şimdi de Afrin harekatında yer alan Suriyeli ÖSO askerlerine yönelik yeni bir ayak oyununu devreye soktu. Resmi SANA haber ajansı üzerinden silahlarıyla teslim olacak ÖSO askerlerinin af edileceğini belirten Şam yönetimi bu kapsamda Menbiç'te 150 kişinin af edildiğini de açıkladı.Uzmanlara göre bu noktada amaç, TSK ile cephede savaşan ÖSO mensuplarının dikkatini dağıtmak. ÖSO üyelerinin Afrin operasyonunda önemli başarılara imza attığına hatırlatan uzmanlar; Esad'ın bu hamleyle ÖSO üyelerinin kafalarını karıştırıp, Afrin operasyonunu sekteye uğratmayı hedeflediğini kaydettiler.

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ÖNCEKİLER UYGULANMADI

Bugüne kadar defalarca af kararı çıkartan Şam yönetimi, hiçbirini doğru düzgün uygulamadı. En güçsüz olduğu dönemde bile çıkardığı af kararlarını uygulamayan rejimin, şuan daha güçlü bir durumda olmasına rağmen böyle bir adım atması akıllarda soru işareti yarattı.TSK ile eşgüdümlü çalışan ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan köylerdeki halk tarafından kahraman gibi karşılanmış, dualarla uğurlanmıştı. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Esad ÖSO Afrin Zeytin Dalı Harekatı TSK

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
PKK lı Kürtler ve PKK lı Türkler bu haberden mutlu olabilir sonuçta "Karşı Cephe" yi sarsmaya yönelik bir girişim lan ESED misin nesin Sen hele önce bi Şamın dışına çıkta Ondan sonra Suriye hakkında fikir beyan et bırak dışını Şamın içine bile çıkmaktan acizsin
@palermo544 ESAT' A kim KARDEŞ DİYOR du? ? ? ? Hangi 2 (iki) KARDEŞ Aileleri ile BİRLİKTE TATİLLER Yapıyor du? ? ? ? Sn Erdoğan; EMEVİ CAMİSİNDE Namaz Kılmak İSTİYOR muş! ! ! Bende DİYORUM ki; SURİYE' ye GİTTİĞİNİZ de, ESAT ile TATİL Yapacağınıza, KEŞKE EMEVİ CAMİ sinde NAMAZ KILSAYDINIZ! ! ! ! ! Sn Erdoğan; SURİYE' ye Gittiğinizde ESAT' ı Ziyaret Ettiğiniz de, Sizin için TATİL mi ÖNEMLİY di, Yoksa EMEVİ CAMİ sinde NAMAZ KILMAK mı? ? ? ? ? Palermo Sence HANGİSİ! ! ! Saygılarımla.
@menderes_yildirim ya bırak dedi yi kodu yu İngilizlerde Türkiyeyi işgale gelmişlerdi ama daha sonra Atatürk İngiliz Kralını Dolmabahçede ağırladı Yunanlılarda aynı maksatla gelmişlerdi ama İsmet İnönü Venizelosu İzmirde karşıladı Hemde Mevhibe yi Venizelosun KOLUNA BİLE Taktı sen neden rahatsız oldun şimdi Ben PKK lılara laf çaktım
@palermo544 Hatasız insan yoktur kardeş, Öküz altında buza aramayın ! Eskidendi geçti. Bugüne gel bırakın bu devakuşu ayaklarını, kıçınızı örtün.
@menderes_yildirim Bir zamanlar sen ve senin ağababalarına da kardeş dedi bu ülke. Sonra ne oldu? yal yediğiniz kaba pisleyip sıvamaya kalktınız. Emevi camiinde namaz kılmak Suriyeyi işgal anlamına gelmez elbet. Tıpkı "altın nesil" adı altında siyonist uşaklığı yaparak Türkiye Cumhuriyetini işgal edemeyeceğiniz gibi.
o zaman chp nin dediği gibi esadla anlaşalım
Firavun artığı atalarının izinde olduğunu ispat ettin, zalimliğin zirvesine çıktın. Asıl sen af dile, ölmek için yalvaracağın gün yakındır...
Esad'ın uşakları ve uşakları içimizdeki hain uşakları da dahil sonları geldikçe kuduracak ve telef olacaklar zalimlerin sonu cehennemin tipi olacak
Şahsen Yunanla, Suriyelileri hiç güvenmem. atalarım çekmedi bunlardan çektiğini hiç bir düşmandan. Türkiye'ye de oyuna getirirlerse şaşmam. Allah TSK nın yardımcısı olsun.
iyide öso esadı bir kaşık suda boğmak ister.bence esat teslim olsun.duyduğuma göre öso çok iyi savaşcılardan oluşuyormuş
len esed seytani biz oraya oso ye guvenerek mi girdik sanirsin bire zindik
çok basit ve önemi yok buna inanacak öso lu çıkmaz esed paniklemiş buna tuzak demek akla ziyandır bittiler bunu anladılar
Peki esed i kim afedecek o kadar masumun kanına giren esed bu dünyada hiç veza cekmiyecekmi öso anladıkı suriye artık parçalandı esed ve şiler kürtler amerikalılar sonrada öso ve türkiye türkiye sınır hattını ve halep i de kurtaracak öso ile birlikte kuzey kıbrıs gibi oraları yönetecek biz suriyenin toprak bütünlüğü olursa askerlerimizi cekeriz dedik ama ortada bir gerçeklik var suriyede toprak bütünlüğü artık hayal bu yüzde öso ile bütün sınır hattını almalıyız pkk dan temzlemeliyiz...ve zaten bu bizim hakımız ulu önder bu hattı çizdi rte değil adınada misakı milli dedi
Ne rezil bi başlık
esattan af olmaz sivil halkı bombalayan on karşı olanımı af edecek fason haber
Ülkesini işgal ediyorsun sanrada lütuf muş gibi ihtiyarına sarilyorsun Buna çok meşhur bir ata sözümüz var ama Yazmam.
@orhin27 işgal derken neyin kafasındasın sen ?
öso mensuplari suclu okduklari için savaşmiyor. Esed zulmüne karşı savaşıyor. Adamlar zatrn bu yola başıni koymuş. Dolayısıyla bu oyun herhangi bir infiale yol açmayacak
Katil ile maktul hiç anlaşır mı?
Hocalı'da katliam yapan,cezayirde soykırım yapan,Irakta vahşeti yaşatan Abd'den bir farkı yok bunun.Bunu destekleyen Rusya ve İran'da bu zulme ortaktır.
ÖSO Suriyede rejim karşıtlarından oluşuyor.Bir kısmı soydaşımız Türkmen bir kısmı din savaşı yapan El Nusra. Şayet biz dahil Suriyenin toprak bütünlüğünden yana olanlar bunda samimi ise Esatın yaptığı çağrıyı dikkate almalıdır. Ne Kürt devletine ne de özerk bölgesine ne de dinci bir devlete yada hakimiyetine izin verilmemelidir. Esata karşı demokratik mücadele vermeliler. Çoğunluk ne derse o olur.Bizde de olduğu gibi. Ben de bu hükümetten hiç memnun değilim ve ülkemin geleceği için riskli görüyorum ama şayet seçim hilesi olmazsa demokrasi gereği yeni seçime saygı göstereceğim.Normali bu...
Sn Erdoğan; Sizi KANDIRMAYAN Bir ÖSO Kalmıştı! ! Lütfen Dikkat Edin Yakında Övdüğünüz - Güvendiğiniz – Hatta KUVAI MİLLİYE ye Kabul ettiğiniz, ÖSO da Sizi KANDIRACAKLAR LİSTESİNE EKLENECEKTİR! ! Para ALARAK İş Yapanlar (ÖSO), Sonra Daha Yükseğini KİM VERİSSE ONA KOŞARLAR! ! Gerçi yine HİÇBİRŞEY OLMAMIŞ Gibi Beni KANDIRDILAR Diyeceksiniz! ! Bizleri Sizin Kandırılmanız dan İnanın BIKTIK! ! Siz KANDIRILMAKTAN BIKMADINIZ! ! ! Sön Söz Siz Yine KANDIRILACAKSINIZ! ! ! Saygılarımla.
Bu hamle ile Esed in iyice çıkmazı girdiği kesinleşti ama ÖSO mensuplarını böyle bir iyiliğe ihtiyacı yok kırmızı bülten çıkartsın 50.000 kişiye yada ABD yapabilir bunu nede olsa onlara göre terörist bunlar
sağlıyoruz onlara neden asıl pkk-pyd-ABD ittifakına laf söylemiyor yemiyor mu yoksa sonuçta petrol bölgelerine onlar hakim ülkenin gelirini onlar sahiplendi ne o yoksa Şam yönetimine bu çıkarılan petrolden pay veriyorlar da dünyanın haberi mi yok askerini Türkiye ve ÖSO askerini engellemek için kullanacağına önce diğerlerini durdursun yoksa onların elindeki toprakları kaybettiğini mi düşünüyor da ülkemiz girdiği toprakların Suriye toprakları olduğunu açıkladığı için mi buradaki insanlara laf söylüyor öyleyse yanılıyor onları gözü kapalı onun insafına mı terk edeceğimizi düşündü yanılır
ulan şarlatan esad bozuntusu ne garip bir dünya dimi anladınmı dünyanın ne garipler ülkesi olduğunu insanların ne olduğunuda bu arada öğrenmek nasip oldu dünyanın acımasızca kendi hislerini uygulayanların akibetinin ve sonunun ne olaçağı açıktır. kendi halkını katleden bir lider en sonunda kendi kafasına sıkmakla sonuçlandığını bilmez misiniz bu çoğrafyada dünyanın her yerinde senin gibi acımasızca katledilen halkın katledenlerin sonunu görmezmisiniz acımasızca halkını katledenlerin sonu hep idamla vs.kendi halkı tarafın dan katli vaçiple sonuçlandığını göremezmisinizde şimdi aptalları oynama
ESADIN SÖZÜNE GÜVEN OLMAZ SIKIVERİR KAFALARINA TESLİM OLANLARIN VE ÖSO BUNU BİLİR AYRICA ABDULLAH AĞAR TANKLAR İÇİN DERİN ÇUKURLAR KAZILIP ÜZERLERİNİN ÖRTÜLDÜGÜNÜ TANKLARI BU ÇUKURLARA ÇEKİP YOKETMEYE ÇALIŞACAKLAR DİYE UYARIYOR
MUAVİYE VE YEZİD ESADIN ÖZBEÖZ DEDELERİDİR MUAVİYENİN MEZARI ŞAMDA BİR DAĞIN İÇİNDEKİ MAĞARADADIR BABASI HAFIZ ESAD DÖNEM DÖNEM GİDER ZİYARET EDERDİ YEZİDİN MEZARIDA ŞAMDA EMEVVİYE CAMİSİNİN İÇİNDEDİR BU MÜNAFIKLAR PEYGAMBERİMİZin SOYUNU KILIÇTAN GEÇİRENLERİN TORUNLARIDIR MUAVİYE ( Hz.HÜSEYİN KERBELADA Hz.HASANDA MEDİNEDE ŞEHİT EDİLİNCE BEDİRİN BEDİRDE ÖLEN ATALARIMIZIN ÖCÜNÜ ALDIK DEMİŞTİR ) İŞTE BÖYLE ZALİM İMANSIZ VİCDANSIZ BİR SÜLALEDİR
BENCE SURİYE BARIŞI TÜRKİYE BARIŞI İÇİN DE ÖNEMLİ. BÜTÜN VE GÜÇLÜ BİR SURİYE SINIRLARINDA TERÖRİSTLERİN OLMADIĞI BİZİM DE ÜLKE OLARAK RAHAT ETTİĞİMİZ BİR TÜRKİYE DEMEKTİR.... ŞAHSİ KİNLER KİBİRLER BIRAKILMALI VE YANLIŞTAN DÖNÜLÜP BİR AN ÖNCE ESAD'LA GÖRÜŞÜLMELİ SINIRLARIMIZ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMELİDİR .....
seni kim adfedecek beşer esed...
hala bu kadar ırkçı faşist söylem.daha dersimizi almamışız belli ki.akan bunca kan hala herkes vatan millet edebiyatı yapıyor hata üstüne hata yapılırken.ne seviyorsunuz kan üzerinden klavye artistliği yapmayı...
Ey katil esad gitsin PYD korodur derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli haini ülkeye doldurdu BOP görevini yaptılar.. sonra esadin em BUYUK destekçisi iran ve putinin kucağına oturarak turkmendaginda TÜRKMENLER de katledildi.. bu gun yarın OSO bizi KANDIRDI derler tertemiz olurlar.. Türkün Türkden baska dostu yoktur !!!!
ülkenin meşru devlet başkanı kendi vatandaşlarına yönelik af çıkarabilir bunun neresi kafa karıştırmak asıl suç o suriye vatandaşlarının öso adı altında silahlı bir terör örgütünde faaliyet göstermesi suriye ordusuyla çatışmasıdır türkiyede pkk lı terörist askerimize saldırdımı lanetliyoruz ama suriyede öso el nusra gibi terör örgütleri kendi ordusuna saldırdığında alkış tutuyoruz böyle politika olmaz
PEYGAMBERİMİZ Hz.MUHAMMEDİN SOYUNU KURUTAN KILIÇTAN GEÇİREN MUAVİYE VE YEZİDİN TORUNUDUR BU MUAVİYENİN MEZARI ŞAMDA BİR DAĞIN İÇİNDEKİ MAĞARADADIR BABASI HAFIZ ESAD DÖN
Öyle bir anlamışsınız ki sanki öso bunu kabul edip operasyonu bıraksa TSK bişey yapamayacak.
Evet affedecektim,fakat az önce süre doldu,maalesef zaman aşımına uğradınız,,der ve yapacağını yapar bu zalim esed.O na güvenmek en büyük hata olur.
Öso cular nabcak bakalım haberi duyunca
ÖSO zaten Suriye devletine karşı silahlanmış gruplardan biri pkk/pyd gibi. Başındaki Suriye'nin eski komutanı zaten ne sinsi planı yahu. Bizimkilerde eve dönüş diye pkklıları affetmedimi zamanında.
bu karar gösteriyor ki esat ülkeyi abd israil rusya vb. ülkelere peşkeş çekmis satmıştır.
köprü gecerken at değiştirilmez
Bizim PKK lıların teslim olduklarında yaparız dediğimizi söylemiş.Gayet makul ve mantıklı.
öldürdüğün müslümlar yetmedi bide öso ya mı göz diktin yetöedimi müslümanı müslüöana kırdırdın..
İnsanları ülkende tanıma, kimlik verme,onları diğer hıristiyan veya mezhepsel güçlerle yok etmeye çalış,kadın çocuk telef et, sonrada afçıkar. sen daha çok şey çıkarmaya çalışırsında.Döneklikle bir yere varılmaz.
26 gün kaldı bakalım ne olacak
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